Denúncia em rede social termina com idoso preso acusado de abuso sexual; veja os relatos

Um homem de 65 anos foi preso no município de Boca do Acre, a 1.028 quilômetros de Manaus, suspeito de abusar sexualmente de adolescentes em situação de vulnerabilidade social . A prisão foi realizada por agentes da 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), após denúncia publicada em rede social.

De acordo com a Polícia Civil, uma das vítimas foi localizada na casa do suspeito durante a ação policial. As investigações indicam que o homem obrigava os adolescentes a praticar atos sexuais em troca de ajuda para subsistência.

O suspeito também está sendo investigado por supostamente também cometer os abusos com as próprias filhas.

Confira prints com relatos: