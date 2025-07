Depois do sucesso de “Wandinha”, Tim Burton mira retorno ao mundo da animação

Diretor americano trabalha em um novo longa animado, projeto que marca seu reencontro com o gênero mais de uma década após Frankenweenie

Após o lançamento da segunda temporada de “Wandinha”, série da Netflix em que atua como diretor e produtor, Tim Burton voltou seu foco criativo para uma nova animação. Aos 66 anos, o cineasta confirmou em entrevista ao jornal mexicano Milenio que está desenvolvendo um novo longa animado. Segundo ele, o roteiro está próximo de ser finalizado e o projeto tem despertado grande entusiasmo. “É algo que está me deixando realmente animado”, revelou.

Embora tenha confirmado o novo trabalho, Burton manteve sigilo sobre a trama e detalhes técnicos, como o uso da animação em stop-motion, técnica que marcou suas produções anteriores, como “Frankenweenie”, de 2012, sua última animação lançada. Também não se sabe ainda se o novo filme será exibido nos cinemas ou direto no streaming; porém, a relação do diretor com a Netflix tem se intensificado nos últimos anos.

Veja as fotos O filme “O Estranho Mundo de Jack”Reprodução: Buena Vista O diretor Tim Burton produziu e idealizou o filme “O Estranho Mundo de Jack”Reprodução: Buena Vista Trecho do filme “A Noiva-Cadáver”Divulgação: Warner Bros. Pictures Filme “Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice” foi dirigido por Tim BurtonDivulgação: Warner Bros. Pictures Diretor já conhecia Gaga há um tempo; foto foi compartilhada em seu Instagram em 2019Reprodução: Instagram/Tim Burton

O retorno de Burton à animação desperta expectativas entre fãs de seus trabalhos mais marcantes no gênero, como “A Noiva-Cadáver”, de 2005, e sua colaboração como roteirista e produtor em “O Estranho Mundo de Jack”, de 1993. Os títulos ajudaram a consolidar seu estilo sombrio e poético no universo da animação.

Enquanto isso, o cineasta continua envolvido na produção de “Wandinha”, que terá segunda temporada e trará novidades no elenco. Além do retorno de nomes como Jenna Ortega, Emma Myers e Catherine Zeta-Jones, a nova fase da série contará com a participação de nomes como a cantora pop e atriz Lady Gaga, Steve Buscemi e Thandiwe Newton.

O lançamento mais recente de Tim Burton nos cinemas foi “Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice”, que estreou em setembro de 2024. O novo projeto animado, ainda envolto em mistério, reforça a versatilidade do diretor e sua conexão com o imaginário fantástico que marcou sua carreira no imaginário popular.