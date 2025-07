Deputada Carla Zambelli é presa na Itália, diz Ministério da Justiça

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) foi presa nesta terça (29/7) na Itália, de acordo com informações do Ministério da Justiça do Brasil. O parlamentar italiano Angelo Bonelli foi quem forneceu para a polícia local o endereço da política, que foi condenada a 10 anos de prisão por conta da invasão hacker ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos e 8 meses de prisão por envolvimento em um esquema de invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a ex-deputada Carla Zambelli está sendo monitorada pelas autoridades italianas. Após deixar o Brasil e ser considerada foragida, ela passou a viver na Itália, país do qual também possui cidadania.

A parlamentar está atualmente na Itália e foi incluída na lista de foragidos da Interpol PT pressiona Mesa Diretora da Câmara para protocolar a cassação de Carla Zambelli Carla Zambelli na Itália: saiba como o país lida com casos de extradição

O deputado italiano Angelo Bonelli revelou nesta segunda-feira (28), em sua conta na rede social X, que entregou à polícia italiana o endereço em que Zambelli estaria hospedada, em Roma. Segundo ele, agentes foram até o local para confirmar a identidade da brasileira.

“Carla Zambelli está em um apartamento em Roma. Informei a localização à polícia, que está realizando a identificação neste momento”, publicou Bonelli.

O Ministério da Justiça do Brasil já havia formalizado o pedido de extradição da ex-parlamentar, e o caso é acompanhado pela Interpol. A expectativa é que o governo da Itália se pronuncie oficialmente nos próximos dias sobre o andamento da solicitação.