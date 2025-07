Deputado propõe “votos de louvor” a diplomatas da Embaixada dos EUA

Duas moções de louvor protocoladas na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), nessa terça-feira (22/7), propõe uma homenagem aos diplomatas estadunidenses John Jacobs e Tom Babiington, pelo trabalho exercido na Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

Ambas propostas, de autoria do deputado distrital (foto em destaque) Pastor Daniel de Castro (PP), visam “reconhecer o importante trabalho desenvolvido” pelos diplomatas. O parlamentar acrescentou que os representantes do país norte-americano no Brasil “merecem” os “votos de louvor”.

A moção foi protocolada pelo político dias após Donald Trump taxar em 50% as exportações de produtos do Brasil para os Estados Unidos. Com essa alíquota, inclusive, o país da América do Sul se tornou a nação com as tarifas mais altas do mundo aplicadas pelos EUA, entre as 22 estipuladas por Trump.

“Destarte, notória é a importância dos serviços prestados [pelos diplomatas], merecendo homenagem por esta Casa de Leis”, declarou Daniel de Castro. As homenagens ainda serão analisadas no Plenário da CLDF, para serem aprovadas ou não.

Um dia depois de a moção ser protocolada, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou uma publicação nas mídias sociais, com uma referência ao filme E.T. – O Extraterrestre.

A postagem diz que quem estiver ilegalmente nos EUA deve agir como o personagem saber “a hora de voltar para casa”.

O filme E.T. – O Extraterrestre conta a história de um alienígena que se perde da própria nave espacial e fica na Terra, especificamente nos Estados Unidos. Porém, o personagem quer voltar para casa e, para isso, conta com a ajuda de uma família.

Na publicação, a embaixada orienta quanto ao uso do aplicativo CBP Home, desenvolvido pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, desenvolvido para auxiliar imigrantes em situação irregular que desejarem retornar ao país de origem.

Ainda segundo a representação diplomática, se pessoas nessa situação decidirem ir embora voluntariamente dos EUA, receberão “assistência para a viagem e uma ajuda de custo”.

A medida de “auxílio” para a deportação de estrangeiros se dá na esteira do segundo mandato do republicano Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, no qual ele reforça o discurso anti-imigrantes e as ações para remoção forçada deles do país.