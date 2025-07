Deputado se manifesta após ser incluído por Moraes em investigação

Incluído em inquérito que apura a articulação de Eduardo Bolsonaro junto ao governo de Donald Trump, o deputado Filipe Barros (PL) se manifestou por meio de nota:

“Embora até o momento não tenha sido citado formalmente no inquérito em questão, esclareço que fui aos Estados Unidos em missão oficial da Câmara dos Deputados autorizada pela Presidência da Casa.

Reuni-me oficialmente com meus homólogos – presidente do Comitê de Relações Exteriores e presidente do Subcomitê de Inteligência da Câmara dos Representantes.

Aliás, tratou-se da primeira vez que o presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (Credn) da Câmara dos Deputados do Brasil foi recebido formalmente pelo Congresso Americano.

Vincular a missão oficial a sanções econômicas resultantes do alinhamento de Lula a autocracias do Eixo do Mal não passa de ficção para tentar destruir a reputação do meu trabalho no comando da Credn”, disse.

Como mostrou a coluna, o ministro Alexandre de Moraes (STF) incluiu Filipe Barros no inquérito após um advogado apresentar notícia-crime contra o parlamentar bolsonarista.

A investigação

A investigação apura se autoridades brasileiras atentaram contra a soberania do Brasil ao articular com o governo dos Estados Unidos sanções contra ministros do Supremo e contra o governo Lula.

O objetivo das tratativas seria livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras pessoas que respondem no STF por tentativa de golpe de Estado.