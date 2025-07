Tadeu Hassem é submetido a cirurgia no rim e se afasta temporariamente do mandato

A Assessoria de Comunicação do deputado estadual Tadeu Hassem informou que, na manhã desta terça-feira (29), o parlamentar foi submetido a um procedimento cirúrgico no rim esquerdo, denominado Ureterorrenolitotripsia Flexível a Laser. A intervenção foi realizada no Hospital do Rim Acre, em Rio Branco, sob os cuidados do médico urologista Dr. Etore Andrade e sua equipe.

A cirurgia teve duração aproximada de três horas e foi considerada bem-sucedida. Segundo a nota divulgada, Hassem encontra-se com estado de saúde estável e permanecerá internado pelas próximas 24 horas para observação e recuperação.

“Por orientação médica, Tadeu Hassem estará afastado temporariamente de suas atividades parlamentares e políticas, dedicando-se exclusivamente ao seu restabelecimento”, destaca o comunicado.

O deputado aproveitou a nota para agradecer ao Dr. Etore Andrade, à equipe médica e hospitalar, além dos familiares, amigos e apoiadores que têm demonstrado carinho, apoio e orações neste momento.

A assessoria reafirma que qualquer nova atualização sobre o estado de saúde de Tadeu Hassem será divulgada oficialmente por seus canais de comunicação.