Deracre adapta drenagem da Estrada Dias Martins para garantir travessia segura de animais silvestres

O Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) está realizando obras de drenagem em um trecho de aproximadamente dois quilômetros na Estrada Dias Martins, em Rio Branco. A intervenção faz parte da revitalização da via, que conecta o bairro Universitário à zona industrial da capital. Além das melhorias urbanas, o projeto passou por adaptações ambientais, a pedido da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Localizada ao lado do Parque Zoobotânico da Ufac, a estrada corta uma área com intensa circulação de animais silvestres. Inicialmente, o projeto previa a travessia da fauna por estruturas de superfície, mas, com a recomendação da universidade, o Deracre revisou os planos e implementou passagens subterrâneas no sistema de drenagem, promovendo segurança tanto para os animais quanto para os motoristas.

“A drenagem é uma etapa essencial para garantir a durabilidade da pavimentação e a proteção da fauna local. Com a colaboração da Ufac, adaptamos a obra para permitir a travessia dos animais sem riscos, promovendo o respeito ao meio ambiente e o avanço responsável da infraestrutura”, afirmou Sula Ximenes, presidente do Deracre.

No momento, os trabalhos estão concentrados entre o Conjunto Ipê e a ponte. O trecho posterior, que tem fluxo intenso de pedestres, será contemplado posteriormente para reduzir transtornos à população durante a execução dos serviços.

A revitalização inclui, além da drenagem, serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, calçadas e ciclovia. A Estrada Dias Martins enfrentava sérios problemas de tráfego, principalmente no período de chuvas, afetando diretamente cerca de 500 famílias.

A obra está sendo viabilizada com recursos de uma emenda parlamentar de R$ 6,5 milhões destinada pelo senador Alan Rick, somados à contrapartida do governo estadual.