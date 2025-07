Deracre amplia trabalhos na Transacreana, recupera 300 km de ramais e retoma obras em 16

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), retomou os serviços de recuperação e melhoramento nos ramais da região da Transacreana, em Rio Branco. As frentes de trabalho atuam nos lotes I, II e III da AC-90, focando na recuperação de trechos críticos e na melhoria da trafegabilidade. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou o compromisso do governo com a população rural.

“Estamos ampliando as frentes de serviço na Transacreana, atuando nos pontos críticos para garantir condições dignas de acesso, principalmente para os produtores rurais que dependem desses ramais para escoar sua produção. Esse é um compromisso do governador Gladson Cameli, que seguimos firmes para cumprir”, afirmou Ximenes.

Detalhes das intervenções por lote

Os serviços, que haviam sido suspensos em novembro do ano passado devido ao período de chuvas intensas, foram retomados com a execução de aterro, sub-base, drenagem e manutenção de estruturas.

No Lote I , que contempla os ramais Cairara , Jacaré , Joca , Noca , Saracura e Trincheira , os trabalhos concentram-se na recuperação dos trechos mais danificados. No Ramal do Joca , por exemplo, foram realizados aterro, implantação de bueiros e aplicação de tratamento superficial simples. Nos demais, os serviços incluem drenagem e estabilização do solo.

, que contempla os ramais , , , , e , os trabalhos concentram-se na recuperação dos trechos mais danificados. No , por exemplo, foram realizados aterro, implantação de bueiros e aplicação de tratamento superficial simples. Nos demais, os serviços incluem drenagem e estabilização do solo. No Lote II , que abrange os ramais Castanheira , Cedro , Beija-flor , São Raimundo e Centrinho , as equipes atuam de forma segmentada. No Castanheira , foram executadas terraplanagem e implantação de bueiros; nos ramais Beija-flor e Centrinho , serviços de limpeza; enquanto Cedro e São Raimundo aguardam o início das intervenções.

, que abrange os ramais , , , e , as equipes atuam de forma segmentada. No , foram executadas terraplanagem e implantação de bueiros; nos ramais e , serviços de limpeza; enquanto e aguardam o início das intervenções. Já no Lote III, que inclui os ramais Antimary II e Maloca, foram realizados aterro, drenagem e manutenção de pontes de madeira. Nesta etapa, o Deracre realiza a limpeza dos ramais, construção do canteiro de obras e implantação de novas linhas de bueiros. A previsão é iniciar ainda neste verão a pavimentação com tratamento superficial simples, melhorando o acesso nas estradas vicinais.

Impacto e objetivos da Operação Verão 2025

Somente na Transacreana, com recursos próprios do Estado, a Operação Verão 2025 já recuperou mais de 300 quilômetros de ramais, por meio de 10 frentes de serviço e com mais de 30 ramais melhorados. “O Estado tem dado assistência às famílias nas estradas vicinais de Rio Branco, garantindo mais acesso e dignidade para a população da zona rural”, destacou a presidente Sula Ximenes.

Os trabalhadores executam serviços de recuperação, melhoramento e restauração dos ramais, facilitando o escoamento da produção agrícola e o deslocamento dos moradores. O objetivo é criar condições adequadas para fortalecer o agronegócio, garantir o acesso das comunidades aos centros urbanos e aos serviços essenciais, como educação e saúde. Essa iniciativa integra o esforço do governo estadual para oferecer infraestrutura rural de qualidade, promovendo desenvolvimento, inclusão social e conectividade nas comunidades.

Fonte: Agência de Notícias do Acre

Redigido por ContilNet.