Deracre avança com construção da Ponte da Sibéria, que já está 90% concluída em Xapuri

A cidade de Xapuri está prestes a receber uma das obras mais aguardadas de sua história recente. Com 90 % de execução, a construção da Ponte da Sibéria se aproxima da conclusão. Apenas 12 metros separam os dois lados do vão central da estrutura, que já desponta como símbolo de mobilidade urbana e desenvolvimento para o município acreano.

Durante uma vistoria técnica realizada nesta sexta-feira (4), o governador Gladson Camelí destacou o avanço da obra e reforçou o compromisso do governo com a população xapuriense. “Este é o ano do executar. A Ponte da Sibéria é um sonho antigo que agora se transforma em realidade, fruto do trabalho coletivo e da determinação das nossas equipes”, afirmou.

Além de destacar o esforço técnico e logístico do governo do estado, Camelí também agradeceu o senador Márcio Bittar, responsável por destinar recursos fundamentais por meio de emenda parlamentar para viabilizar a construção da ponte.

Avanços na obra e detalhes técnicos

A execução da Ponte da Sibéria é conduzida pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre). Segundo a presidente do órgão, Sula Ximenes, os trabalhos seguem em ritmo acelerado, com foco atual na concretagem das aduelas restantes do vão central etapa essencial para a conclusão da superestrutura.

“Estamos prestes a conectar os dois lados. É um momento histórico não apenas do ponto de vista técnico, mas também simbólico para a população. O governador Gladson Camelí tem sido incansável nesse projeto e o apoio do senador Márcio Bittar também foi decisivo”, ressaltou Sula.

A obra utiliza a técnica de balanço sucessivo, método construtivo que permite erguer a estrutura a partir dos apoios centrais em direção às extremidades. Paralelamente à finalização do vão principal, as equipes atuam na construção das lajes-vigas entre os apoios, além da preparação para o lançamento das lajes de passeio e instalação dos dispositivos de segurança, como guarda-corpos e guarda-rodas.

Impacto urbano e valorização da região

Com 363 metros de extensão, a Ponte da Sibéria é uma das maiores obras de infraestrutura urbana em execução no estado. A entrega faz parte da Operação Verão 2025, que acelera frentes de obras nos municípios acreanos durante o período de estiagem.

Além da ponte, o projeto contempla melhorias urbanas nos acessos e entorno da estrutura, incluindo paisagismo e intervenções viárias. Essas ações têm como objetivo não apenas melhorar a mobilidade, mas também valorizar a área urbana de Xapuri e impulsionar o desenvolvimento local.

A entrega da ponte marca um momento histórico para centenas de famílias que há décadas aguardavam por essa conexão, garantindo mais dignidade e mobilidade para a população da região da Sibéria.

Participe do nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das notícias: