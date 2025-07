Deracre entrega arena revitalizada para receber público durante noites da Expoacre Juruá

Em contagem regressiva para o início da Expoacre Juruá, que acontece a partir desta terça-feira (1) até 6 de julho, o Governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), finalizou um conjunto de obras estruturais na Arena do Juruá Centro de Eventos Orleir Cameli, em Cruzeiro do Sul.

As intervenções realizadas visam garantir maior conforto, segurança e acessibilidade ao público do evento, considerado um dos mais tradicionais do estado. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou o empenho da equipe na execução das obras.

“Cada detalhe foi cuidadosamente planejado para oferecer uma estrutura acolhedora e funcional. O compromisso do governo com a população do Juruá se reflete nessa entrega, que fortalece a importância da Expoacre Juruá para nossa cultura e economia regional”, afirmou.

Entre os serviços realizados, estão a pavimentação de uma nova área para shows com 25 metros de comprimento por 40 de largura, além da limpeza geral do espaço, drenagem e terraplanagem da arena de rodeios. Também foram feitas melhorias nos acessos de entrada e saída de veículos, visando facilitar o fluxo durante os dias de evento.

A obra contemplou ainda a ampliação do estacionamento, instalação de meio-fio, plantio de grama e cercamento de todo o perímetro do centro de eventos. Calçadas de acesso a banheiros químicos e bares também foram implantadas, garantindo mais comodidade aos visitantes.

O gerente da Macrorregional II do Deracre, Mauri Barboza, que acompanhou de perto os trabalhos, enfatizou a seriedade da execução. “Nos dedicamos para concluir tudo dentro do cronograma, com qualidade e responsabilidade. Essa entrega é significativa para Cruzeiro do Sul, pois evidencia o trabalho integrado de nossa equipe e o compromisso com o desenvolvimento da região”, destacou.

Com expectativa de receber milhares de pessoas, a Expoacre Juruá reunirá atrações culturais, rodeios, exposição e venda de animais, produtos regionais, além de shows com artistas locais e nacionais. As obras entregues reafirmam o comprometimento do governo do Acre com a valorização da cultura popular e o estímulo à economia do Vale do Juruá.

Com informações Agência de Notícia do Acre

