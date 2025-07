Deracre intensifica obra de contenção de erosão no Novo Mercado Velho, em Rio Branco

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) avança nas obras de contenção de erosão na região do Novo Mercado Velho, em Rio Branco. A ação é parte de um conjunto de serviços que incluem a recuperação da Passarela Joaquim Macedo, importante ponto de travessia para pedestres no centro da cidade.

As equipes estão focadas na cravação de estacas metálicas e na implantação de uma parede de contenção para conter o avanço da erosão causada por deslizamentos de terra, garantindo a segurança dos moradores, comerciantes e transeuntes da área. A iniciativa busca preservar a estabilidade do solo e a durabilidade da estrutura histórica.

“Estamos empenhados em entregar uma obra segura e resistente, priorizando a tranquilidade e o bem-estar da população que circula diariamente pelo local”, destaca a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Para garantir a segurança durante a execução, foram instalados tapumes ao longo da orla, protegendo o público e os estabelecimentos comerciais da região. A obra reforça o compromisso do governo do Acre com a manutenção e preservação dos espaços públicos da capital.

As ações seguem um planejamento estratégico para garantir a conservação dos patrimônios históricos e a segurança urbana, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento sustentável da cidade.

