Deracre retira contenção antiga do Mercado Velho e crava 10 pranchas de metal por dia

O Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre) segue avançando no trabalho de recuperação e reconstrução da Passarela Joaquim Macedo e do Calçadão do Novo Mercado Velho, em Rio Branco.

O prazo para o fim das obras é novembro deste ano. Enquanto o órgão trabalha na base e no solo que sustentam os dois espaços, a urbanização deles ficará por conta da Secretaria de Obras Públicas do Estado (Seop).

Nesta fase, o Deracre retira a parte antiga de concreto que sustentava o calçadão e crava pranchas metálicas para sustentar o solo, que estava em situação de erosão desde o ano passado — motivo pelo qual o espaço foi interditado.

Um equipamento novo, que chegou de Belém do Pará, realiza a cravação dos objetos.

“Essas pedras que estamos retirando são partes da contenção antiga. A gente tirou para começar a cravação das pranchas metálicas. Chegou aquele equipamento novo que veio de Belém, que a gente chama de martelo vibratório, que é o que, sob vibração, ele vai cravando aquelas estacas que tem lá. Nós estamos nessa fase, na fase da contenção e também na restauração da própria passarela em cima, que é no piso, na pintura dos guarda-corpos. São cravadas por dia em torno de 10 estacas daquela”, disse a presidente do Deracre, Sula Ximenes, em entrevista ao ContilNet, nesta terça-feira (8).

A gestora afirmou que esta ainda não é a etapa final das obras.

“A gente vai cravar todas ao longo de toda aquela orla ali. Aí, depois, vamos fazer uma concretagem e, em seguida, daremos prosseguimento com aterro nessas faixas. A parte de urbanização fica com a Seop mesmo. Quando a gente já estiver finalizando, faltando uns dois meses para terminar — o prazo de entrega dela é para novembro e continua mantido —, eles entram com a parte da urbanização em cima, que é piso, banco e toda aquela parte para embelezar a orla”, acrescentou.

Sobre a passarela, Sula disse que a estrutura deve ser entregue no mesmo período e segue em processo de restauração.

“A gente ainda está na pintura dos guarda-corpos. Vamos fazer a substituição daqueles estais e depois o piso”, finalizou.

