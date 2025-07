Deracre retoma obras em ramais da Transacreana durante Operação Verão 2025

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), retomou os trabalhos de recuperação e melhoramento dos ramais da região da Transacreana, em Rio Branco. As ações fazem parte da Operação Verão 2025 e concentram-se nos lotes I, II e III da AC-90, com foco em trechos críticos e na melhoria da trafegabilidade.

Segundo a presidente do Deracre, Sula Ximenes, as obras buscam garantir o acesso das famílias da zona rural aos centros urbanos e facilitar o escoamento da produção agrícola. “Estamos ampliando as frentes de serviço na Transacreana, atuando nos pontos críticos para garantir condições dignas de acesso, principalmente para os produtores rurais. Esse é um compromisso do governador Gladson Cameli, que seguimos firmes para cumprir”, afirmou.

Os serviços haviam sido suspensos em novembro do ano passado devido ao período de chuvas intensas e foram retomados com execução de aterros, sub-base, drenagem e manutenção de estruturas.

No Lote I, que contempla os ramais Cairara, Jacaré, Joca, Noca, Saracura e Trincheira, os trabalhos se concentram na recuperação de trechos danificados. No Ramal do Joca, houve implantação de bueiros e aplicação de tratamento superficial simples. Nos demais, são realizadas ações de drenagem e estabilização do solo.

No Lote II, que inclui os ramais Castanheira, Cedro, Beija-flor, São Raimundo e Centrinho, as equipes atuam de forma segmentada. Foram realizados serviços de terraplanagem e implantação de bueiros no Castanheira, limpeza nos ramais Beija-flor e Centrinho, enquanto Cedro e São Raimundo aguardam o início das obras.

Já no Lote III, que abrange os ramais Antimary II e Maloca, estão sendo executados serviços de aterro, drenagem, manutenção de pontes de madeira e implantação de novas linhas de bueiros. Também está em andamento a construção do canteiro de obras. A previsão é de que ainda neste verão seja iniciada a pavimentação com tratamento superficial simples.

Somente na Transacreana, a Operação Verão 2025 já recuperou mais de 300 quilômetros de ramais, com recursos próprios do Estado. As ações envolvem 10 frentes de serviço e já beneficiaram mais de 30 ramais.