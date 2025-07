Deracre retoma segunda etapa das obras de restauração da AC-405 em Cruzeiro do Sul

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), retomou nesta terça-feira, 22, os serviços da segunda etapa da obra de restauração da rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul. As frentes de trabalho atuam com troca de solo, aterro e corte nas imediações da sede regional do Deracre.

O projeto contempla a recuperação de 10,3 quilômetros de extensão, no trecho que vai do Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, o Marmud Cameli, até o entroncamento das rodovias AC-405 e AC-407. A obra está sendo executada pelo Consórcio AC-405 II e supervisionada pelo Deracre.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou a relevância da intervenção para a população do Vale do Juruá. “Estamos avançando na segunda etapa da AC-405, cumprindo a determinação do governador Gladson Cameli. Essa rodovia é fundamental para a mobilidade de quem vive no Vale do Juruá”, afirmou.

Sula também fez um alerta à população que circula pela via. “Mesmo com a sinalização no local, há grande circulação de máquinas e caminhões durante o dia. Por isso, pedimos que motoristas e motociclistas redobrem os cuidados ao passar pela área em obras”, disse.

Com um investimento de R$ 18 milhões, provenientes de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, com contrapartida do governo estadual, a obra inclui serviços de drenagem e pavimentação asfáltica. O objetivo é proporcionar mais segurança no tráfego e melhorar as condições de deslocamento para moradores e produtores rurais da região.

A AC-405 é uma das principais vias de ligação entre Cruzeiro do Sul e o município de Mâncio Lima, desempenhando papel estratégico no escoamento da produção agrícola, no acesso a serviços públicos e no fortalecimento da economia local.