Desabafo de amigo! Gominho revela que Preta Gil reprovaria seu próprio velório

O apresentador Gominho conversou com a imprensa ao chegar no velório de Preta Gil nesta sexta-feira (25/07), no Rio de Janeiro. A cantora morreu no último domingo (20/07), em decorrência de um câncer no intestino.

Um dos melhores amigos da filha de Gilberto Gil, o famoso confessou que Preta estaria odiando o próprio velório. “Tenho falado dela sempre no presente, porque eu tenho falado pra todo mundo. Pra mim, ela tá mais que viva dentro de mim. Eu vejo o sol, o sol bate em mim, eu vejo o sorriso dela, eu sinto ela bem. Por isso que eu falei, ela tá odiando esse chororô, ela tá put* com esse chororô. Porque, verdade, a bateria não tocou, ela ia ficar put* que a bateria não tocou. Não iam botar drink, ela ia ficar put*, aí botaram drink. Eu conheço ela nesse lugar, nessas camadas, nessas nuances muito sutis da vida. Foi lindo e a cara dela”, disparou.

Gominho ainda contou que evitou participar da parte burocrática do velório. “Não partilhei de nada, não, porque eu sempre fui um amigo astral e detesto burocracia. Eu fiz a playlist. É isso que falaram que você fez. Se foi a Preta, se foi você. Eu fiz, eram as músicas que a gente ouvia indo pra químio, indo pra rádio, esses processos. Então, eram as músicas que a gente ouvia”, relatou.

Os últimos momentos com Preta Gil

Gominho participou do programa Mais Você nesta sexta-feira (25/07). O famoso abriu o coração em desabafo e falou sobre os últimos momentos da cantora.

O apresentador disse que, quando voltou ao Brasil depois de uma temporada em Nova York, já tinha entendido que a situação da amiga era delicada. “Eu já tinha entendido. Ela pegou na minha mão e me olhou com um olhar que não tinha mais olhar, não tinha vida, não tinha ânimo, não tinha nada. Passava pelo banheiro, o closet dela, cheirava suas roupas… Acho que meu luto começou por ali”, relembrou.

E completou: “É muito ruim ver alguém que você ama sofrer. Batalhando, batalhando e aquela batalha começar a esmorecer um pouco porque as coisas vão mudando. E foi muito louco, Ana, porque quando a Jude me ligou, eu estava escrevendo um post para ela de Dia do Amigo. Ela me ligou de chamada de vídeo, mas a Preta não estava mais falando e ali eu tive uma crise de choro porque ali entendi… Uma hora depois ela me ligou avisando da morte”.

