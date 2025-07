Desabafo emocionante: Thaeme revela ter sofrido 6 abortos em 7 anos

A cantora sertaneja Thaeme emocionou o público ao participar, nesta terça-feira (16 de julho), do podcast Vaca Cast, apresentado por Evelyn Regly. Mãe de duas meninas, Liz e Ivy, a artista revelou que sofreu seis abortos espontâneos nos últimos sete anos, desde 2018.

Durante o bate-papo, Thaeme contou que após a primeira perda gestacional ouviu dos médicos que casos como o dela são comuns. No entanto, com o passar do tempo e a recorrência dos abortos, exames mais aprofundados foram solicitados.

“2018 foi a primeira perda. Eu tive seis. Só quem passa sabe, né?”, desabafou a cantora.

Incompatibilidade genética e o “milagre” da primeira filha

Segundo ela, os exames indicaram uma incompatibilidade genética entre ela e o marido, o empresário Fábio Elias. Isso fazia com que o organismo rejeitasse o embrião nas primeiras semanas, o que causava perdas muito precoces.

“As outras perdas foram bem no início, como se fosse um atraso menstrual. Se eu não tivesse feito o teste, talvez nem soubesse que estava grávida”, contou.

Thaeme não é a única famosa a enfrentar esse tipo de situação. A atriz Mariana Rios, que espera o primeiro filho, também descobriu uma incompatibilidade genética com o companheiro, o economista João Luis Diniz D’Avila. Após um aborto espontâneo em 2020, ela recorreu à fertilização in vitro para engravidar.

Apesar das dificuldades, Thaeme relembrou a chegada da primeira filha, Liz, concebida naturalmente. “A primeira foi um milagre de Deus mesmo. Depois de tudo que passei, percebi o quanto ela foi um presente divino”, afirmou.

Fonte: Metrópoles

