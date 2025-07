Desavença entre vizinhos termina em golpes de faca no Segundo Distrito de Rio Branco

Josué Silva Lima, de 56 anos, foi vítima de agressão física e tentativa de homicídio após discutir com um vizinho na noite deste domingo (13), na Travessa da Alegria, no bairro Recanto dos Buritis, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Josué estava consumindo bebida alcoólica quando se desentendeu com o vizinho. Com os ânimos exaltados, o agressor, armado com uma ripa, desferiu vários golpes contra o corpo de Josué. A vítima também foi atingida por uma facada na cabeça e outra, profunda, no antebraço direito. Após a ação criminosa, o suspeito fugiu do local.

Mesmo ferido, Josué conseguiu correr, mas caiu em via pública. Familiares acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde de Josué é estável.

Policiais militares do 2º Batalhão estiveram na cena do crime e colheram informações para tentar localizar o agressor, que ainda não foi encontrado.

A Polícia Civil, por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE), deu início às investigações. O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).