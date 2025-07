“Descansou de verdade”, desabafa Gominho após morte de Preta Gil

Horas depois da confirmação da morte de Preta Gil, Gominho resolveu se manifestar nas redes sociais. Através dos stories do Instagram, na segunda-feira (21/7), o influenciador recordou sua última visita à amiga, nos Estados Unidos, onde fazia um tratamento alternativo contra o câncer.

“Gente, eu tô bem. Triste mas bem porque minha amiga descansou de verdade. Tenho sentido esse luto desde a minha volta de NY! Algo lá me fez entender que eu não a veria mais”, começou.

E relatou: “Já venho chorando bastante desde então lá na casa dela, onde eu morava. Passava todo dia pelo closet dela, pegava nas roupas, sentia o cheirinho dela e chorava. E, pra mim, sua partida ontem foi um alívio. Saiu um peso das costas de vê-la naquela situação”, definiu.

“Fiz minha parte”

Ainda na postagem, Gominho falou sobre o apoio que deu à cantora desde que ela descobriu a doença, em 2023: “Estou triste, mas em paz por ela. Não sou egoísta e também não vou ficar de homenagem de rede social porque não tenho paciência! Minha parte, como todos sabem, eu fiz e bem feita. Agora, é luz na caminhada, com ela sempre me guiando, como sempre me guiou”, declarou.

Em outra publicação, na manhã desta terça-feira (22/7), ele contou que sentiu a presença da artista: “Hoje cedo saiu o sol, refletiu sua luz em mim. A senti como um farol, guiando o meu caminho, dormindo em seu lençol!”, escreveu, antes de concluir:

“Tudo tinha o seu cheirinho, da brisa leve do joá ao píer do Costa Pinto. Alma livre a se espalhar. Te sinto quando respiro. Aprendi tudo só de olhar, entusiasta de destinos”, encerrou.