“Desce do meu carro!”: motorista de app expulsa passageiro com bebê por falta de cadeirinha

Um vídeo que mostra uma discussão entre uma motorista de aplicativo e um passageiro acompanhado de um bebê recém-nascido viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (23). No registro, o homem aparece tentando justificar sua presença no veículo, enquanto a motorista ordena que ele desça do carro. O motivo: o passageiro entrou no veículo sem um bebê recém-nascido, mas o uso de bebê conforto, item obrigatório para o transporte de crianças pequenas.

Durante o vídeo, é possível ouvir a mulher afirmando que não foi avisada sobre a presença de uma criança sem o equipamento adequado, como orienta o próprio aplicativo. Em tom firme, ela insiste para que o casal desça. “Usuário sem bebê conforto… ele nem me avisou, nem tem na mensagem. Desce do meu carro”, diz a motorista.

O homem, por sua vez, rebate afirmando que não há problema em filmar a situação. “Isso, não tem problema nenhum, a sua viagem é gravada”, responde. Ele ainda tenta abrir a porta do carro diversas vezes e questiona: “E aqui, eu saio como? Eu saio como?”.

Diante da tentativa brusca de abrir a porta, a motorista reage com um alerta: “Se você quebrar, eu vou chamar a polícia”.

A empresa responsável pelo aplicativo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o episódio. Enquanto isso, o vídeo continua ganhando repercussão e levantando questionamentos sobre os limites de responsabilidade entre motoristas e passageiros em situações como essa.