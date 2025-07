Descoberta cidade de 3.500 anos que ligava Amazônia ao Pacífico

Arqueólogos peruanos anunciaram a descoberta de uma cidade de 3,5 mil anos na província de Barranca, no norte do Peru.

Acredita-se que Peñico tenha sido um importante centro comercial que conectava as primeiras comunidades da costa do Pacífico com as da Cordilheira dos Andes e da Bacia Amazônica.

Localizada cerca de 200 quilômetros ao norte de Lima, ela se encontra por volta de 600 metros acima do nível do mar. E acredita-se que tenha sido fundada entre 1800 e 1500 a.C., aproximadamente na mesma época em que as primeiras civilizações prosperaram no Oriente Próximo e na Ásia.

Os pesquisadores afirmam que a descoberta lança luz sobre o que aconteceu com a civilização de Caral, a mais antiga das Américas.

Peñico será aberta ao público em 12 de julho.

Veja o vídeo: