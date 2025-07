Descubra quais são os principais inimigos dos escorpiões na natureza

Em diferentes ecossistemas, os escorpiões enfrentam diversos predadores naturais que ajudam a controlar sua população. Segundo a bióloga Nathália Coelho, da Universidade Católica de Brasília, esses inimigos variam de acordo com o ambiente, mas todos desempenham papel essencial no equilíbrio ecológico.

Esses predadores incluem desde pequenos mamíferos até aves e artrópodes, cada um com estratégias específicas para capturar e consumir os escorpiões, mesmo diante da ameaça do veneno. A bióloga destacou alguns, confira:

Rato-grilo

Em regiões áridas e desérticas, roedores carnívoros, como o rato-grilo têm uma dieta que inclui escorpiões. “Esses animais são imunes aos efeitos paralisantes e à dor do veneno”, explica a bióloga.

Suricatos

Segundo a especialista, os suricatos, pequenos mamíferos da família dos mangustos, também se alimentam de escorpiões e possuem imunidade parcial ao veneno, o que permite que enfrentem esses artrópodes sem grandes riscos.

Lagartos

Nas florestas, savanas e áreas tropicais, lagartos são grandes predadores de escorpiões, segundo a bióloga.

Aranhas predadoras

Na Caatinga e na Mata Atlântica, as aranhas predadoras, como a viúva-negra, também fazem parte dessa cadeia. “O primeiro registro documentado de uma viúva-negra se alimentando de escorpião ocorreu em 2013, em Pernambuco”, destaca Nathália.

Gambás

No Cerrado e no Distrito Federal, os marsupiais, conhecidos popularmente como gambás, se destacam. A espécie Didelphis albiventris, o gambá-de-orellha-branca, também conhecido como saruê, consome escorpiões e outros invertebrados. “Estudos indicam que esses animais desenvolveram resistência ao veneno de escorpiões e serpentes. Além deles, corujas, seriemas e galinhas domésticas são exemplos de predadores ocasionais”, explica a bióloga.

5 imagens

Os escorpiões amarelos são nocivos à saúde humana

Getty Images 2 de 5

O escorpião pode se esconder em diferentes lugares da casa

Getty Images 3 de 5

Mudanças climáticas favorecem ataques de escorpião

Hugo Barreto / Metrópoles 4 de 5

É importante verificar a presença deles nos sapatos

Getty Images 5 de 5

Comum no Brasil, o escorpião-amarelo é extremamente venenoso

Getty Images

Importância dos predadores na natureza

No entanto, a ausência desses inimigos em ambientes urbanos tem facilitado a proliferação de escorpiões. Entre 2014 e 2023, mais de 1,1 milhão de picadas foram registradas, segundo dados do Frontiers in Public Health. Nathália alerta que a fragmentação do habitat natural contribui para esse crescimento, dificultando o acesso dos predadores aos escorpiões.

Diante de ameaças, os escorpiões usam o ferrão e o veneno como defesa. “Eles erguem as pinças e o ferrão, abrindo o corpo para parecerem maiores e, se necessário, atacam”, afirma a bióloga. A perda de predadores naturais, aliada à urbanização, pode continuar desequilibrando essa relação e aumentando os riscos para a população.