Descubra qual o melhor chá para controlar a glicemia e emagrecer

A “missão” de emagrecer e controlar a glicemia de forma saudável pode ser mais simples do que parece. Ela pode, inclusive, começar por uma xícara de chá. Segundo o nutricionista Fernando Castro, o chá verde é uma das melhores bebidas para quem busca equilibrar os níveis de açúcar no sangue e perder peso. Rico em catequinas, compostos antioxidantes, a infusão ajuda na melhora da sensibilidade à insulina, regula o apetite e acelera o metabolismo.

Leia também

O nutricionista explica que o efeito termogênico do chá verde contribui para a queima de gordura corporal, sobretudo quando combinado com uma alimentação adequada e prática regular de atividade física.

De acordo com Fernando, o ideal é consumir até três xícaras por dia, preferencialmente antes das 17h, para evitar impactos no sono.

O chá verde é considerado o melhor para a saúde

Confira outras bebidas naturais que também podem auxiliar nesse processo:

Água com limão: segundo Fernando, a mistura, sem adição de açúcar, favorece a digestão, promove saciedade e ajuda a alcalinizar o organismo.

Chá de hibisco: a bebida natural se destaca por reduzir a retenção de líquidos e por sua leve ação hipoglicemiante.

Chá de canela com cravo: a infusão também entra na lista das aliadas. “A canela tem papel importante na modulação da glicose, pois melhora a sensibilidade à insulina”, destaca o nutricionista.

Para o especialista, o melhor momento para consumir essas bebidas é entre as principais refeições, como no meio da manhã ou da tarde, ajudando a controlar a fome e manter o metabolismo ativo.

Nos casos do chá de hibisco e da infusão de canela, a recomendação é de uma a duas xícaras por dia, longe dos horários das refeições, já que algumas infusões podem interferir na absorção de minerais. A água com limão pode ser ingerida em jejum ou ao longo do dia.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

Faça substituições inteligentes na dieta para emagrecer

Getty Images 2 de 8

Praticar atividade física é essencial

Pixabay 3 de 8

Lembre-se: o efeito sanfona desencadeia doenças cardiovasculares e alterações hormonais

Tim Platt/Getty Images 4 de 8

Por isso, procure sempre manter a boa forma

Alto Astral/Reprodução 5 de 8

Se quiser emagrecer, aumente também a ingestão de líquidos, como água, sucos e chás

Getty Images 6 de 8

Evite erros comuns que retardam o emagrecimento

Getty Images 7 de 8

Como ter noites de sono ruins e treinar demais, o que desgasta o corpo

Pixabay 8 de 8

Veja sinais de que sua dificuldade de emagrecer pode ser hormonal. Perda de peso hormonal

Getty Images

Fernando alerta que nenhuma dessas bebidas, no entanto, substitui uma alimentação equilibrada. E reforça: principalmente pessoas com condições específicas de saúde, como hipertensão, gastrite ou que fazem uso de medicamentos, devem buscar orientação individualizada.