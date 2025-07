descubra-quem-brilhou-na-repescagem-e-garantiu-vaga-no-masterchef

O sétimo episódio do MasterChef Brasil 2025, exibido na noite desta terça-feira (8), foi marcado por uma das disputas mais aguardadas da temporada: a repescagem. Seis ex-participantes retornaram aos estúdios da Band em busca de uma nova chance no reality, mas apenas uma cozinheira garantiu o retorno à competição. Teresa, eliminada no terceiro episódio, conquistou os jurados com técnica, precisão e superação emocional.

Leia também

A primeira prova da noite foi inspirada em hambúrgueres autorais criados pelos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Os eliminados André, Flávia, Lucas, Ricard, Salomar e Teresa precisaram reproduzir os lanches exatamente como idealizados, desde o tipo de proteína até o acompanhamento. A responsável por distribuir os pratos foi Daniela, vencedora da prova anterior. Teresa ficou com o sanduíche de Helena Rizzo, feito com peixe empanado, molho tártaro, picles de maxixe e mandioca frita com maionese de missô. “Me senti segura em fazer o lanche dela”, contou a competidora ao site oficial da Band.

Leia a matéria completa no Correio 24 horas, parceiro do Metrópoles.