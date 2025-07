Desejo final de milionário: helicóptero joga dólares em Detroit

Um milionário norte-americano de 88 anos, Darrell Thomas, teve um último e curioso desejo: pediu que seus filhos ajudassem os moradores de Detroit, nos Estados Unidos, mesmo após sua morte. Para isso, a solicitação era que jogassem dinheiro de um helicóptero.

Segundo o jornal Detroit Free Press, Darrell “Plant” Thomas, muito querido no Eastside de Detroit, faleceu recentemente. Após sua morte, uma aeronave sobrevoou o cruzamento da Gratiot Avenue com a Conner Street, em frente ao seu negócio, o Show Room Shine Express, e lançou US$ 5 mil em dinheiro (cerca de R$ 27 mil na cotação atual).

Homenagem em vida e após a morte

Darell e Jonte, filhos do milionário, organizaram a homenagem para honrar o último desejo do pai. De um helicóptero, eles jogaram não apenas dinheiro, mas também pétalas de rosa como um gesto de gratidão à comunidade.

De acordo com o Hindustan Times, a polícia foi informada apenas sobre o lançamento de pétalas de rosa, não sabendo que notas seriam jogadas sobre os pedestres em homenagem a Thomas.

Quem foi Darrell Thomas?

Darrell Thomas faleceu em 15 de junho, aos 88 anos. Nascido em 26 de setembro de 1936, em Cokeville, Wyoming, ele era o sétimo e caçula filho de Cleo e William Branson.

O homem era conhecido pelo seu sucesso empresarial, por ser piloto de corrida licenciado pela National Hot Rod Association e, principalmente, por sua constante disposição em ajudar os outros. A família o descreveu como “um homem de grande coração, que faria qualquer coisa para ajudar” e afirmou que “não há mais homens como ele”.

Ele deixou quatro filhos: Diana Branson, Sandra Branson, Jerry Branson e Ken Branson, além de sete netos, vinte bisnetos e seis tataranetos.

Veja o vídeo:

Fonte: Detroit Free Press / Hindustan Times

Redigido por ContilNet.