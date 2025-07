Desejo final de Preta Gil: Velório no Rio e enterro na Bahia

Fãs, amigos e seguidores de Preta Gil lamentaram, na noite deste domingo (20 de julho), a morte da cantora, atriz e empresária. Ela enfrentava um câncer desde 2023. Em maio, viajou para os Estados Unidos a fim de fazer tratamento experimental contra a doença. A coluna Fábia Oliveira conversou com pessoas do ciclo próximo da artista e obteve detalhes sobre os últimos pedidos de Preta.

Último desejo

Sabendo da gravidade da doença, Preta Gil confidenciou a amigos próximos qual seria seu último pedido. A famosa afirmou que gostaria de ser velada no Rio de Janeiro e enterrada na Bahia. Ainda não há informações sobre o velório da artista.

Além disso, fontes contaram à coluna que Preta Gil estava se preparando para voltar ao Brasil ainda neste domingo (20 de julho), em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea. Pessoas próximas revelaram que esse foi um pedido da artista, voltar para a terra dela, após saber que o câncer havia se espalhado mesmo com o tratamento.

No entanto, Preta acabou se sentindo mal durante uma sessão de quimioterapia e morreu dentro de uma ambulância, a caminho do aeroporto, onde embarcaria em um voo e retornaria para casa.

Outros detalhes

A coluna Fábia Oliveira descobriu que a cantora teve piora em seu quadro de saúde desde a última quarta-feira (16 de julho). Preta Gil foi à clínica fazer mais uma sessão de quimioterapia e se sentiu mal. Lá, os médicos detectaram que a doença havia se alastrado.

Amigos da artista e o filho dela, Francisco, estão em terras norte-americanas. Uma das melhores amigas de Preta Gil, a atriz Carolina Dieckmann conseguiu uma brecha nas gravações da novela Vale Tudo e viajou para os Estados Unidos, mas ela não sabia que o estado da cantora era tão grave.

Preta Gil era cantora, compositora, empresária e atriz. Ela estava em Nova Iorque (EUA) para tratar um câncer colorretal diagnosticado em janeiro de 2023. Em agosto de 2024, a doença se alastrou para quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. A famosa deixa um filho, Francisco, de 28 anos, e uma neta, Sol de Maria, de 7.

