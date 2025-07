Desfalque na Supercopa! Al-Hilal desiste por desgaste físico pós-Mundial

Após a boa campanha na Copa do Mundo de Clubes, quando caiu nas quartas para o Fluminense, o Al-Hilal decidiu que não disputará a Supercopa Saudita. O motivo da recusa é para dar mais tempo de férias aos jogadores.

O jogo contra o time brasileiro aconteceu no dia 4 de julho. Contudo, o elenco do Al-Hilal só conseguiu deixar os Estados Unidos, local em que foi disputado a Copa do Mundo de Clubes, três dias depois, reduzindo as férias dos jogadores para 24 dias. O tempo mínimo para o período de descanso no futebol saudita é de 28 dias.

Além do pouco tempo de férias, o Al-Hilal alega que a pré-temporada também seria prejudicada, afetando a igualdade de condições esportivas e o equilíbrio esportivo.

A Supercopa da Arábia Saudita será disputada entre 19 e 23 de agosto, em Hong Kong. O Al-Nassr encara o Al-Ittihad em uma das semifinais, enquanto o Al-Hilal jogaria contra o Al-Qadsiah. A expectativa agora é que o Al-Ahli assuma a vaga da equipe azul.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.