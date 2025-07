Desfigurada, vítima espancada por ex só conseguiu depor por escrito

A mulher agredida com mais de 60 socos no rosto por Igor Cabral, ex-jogador de basquete, ficou com o rosto completamente desfigurado, com fraturas também na mandíbula. O crime aconteceu por volta das 16h do último sábado (26/7), mas a vítima só conseguiu prestar depoimento por escrito, devido à gravidade das lesões. Ela será submetida a cirurgia esta semana.

Igor foi detido no mesmo dia, passou por audiência de custódia e permaneceu preso preventivamente. Ele responderá por tentativa de feminicídio.

Leia também

Durante depoimento, o agressor alegou que teve um “surto claustrofóbico” no elevador. No entanto, o motivo do espancamento estaria relacionado a “ciúme”.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Igor Cabral espancou ex-namorada dentro de elevador

Reprodução/redes sociais 2 de 6

Tentativa de feminicídio ocorreu em Natal (RN)

Redes sociais/Reprodução 3 de 6

Reprodução 4 de 6

Igor em foto nas redes sociais

Reprodução 5 de 6

Reprodução 6 de 6

Reprodução

Veja vídeo da agressão:

O crime foi registrado pela câmera de segurança do elevador de um condomínio, próximo à praia de Ponta Negra, em Natal (RN).

O vídeo mostra o momento em que os dois discutem, e, assim que a porta fecha, Igor parte para cima da mulher e começa a desferir socos contra ela.

Uma amiga da ex-namorada de Igor , que pediu para não ser identificada, contou que um segurança do condomínio viu as imagens da agressão pela câmera do elevador e acionou a Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN).

Outras vítimas

A ex namorada não foi seu primeiro alvo. Em vídeo que circula pelas redes sociais é possível ver casos de violência na rua onde ele troca socos com um “amigo”.

Para a polícia, o vídeo reforça o comportamento explosivo de Igor e um padrão recorrente de violência.