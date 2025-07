Despedida de Preta Gil terá trio elétrico? Assessoria esclarece

A despedida à Preta Gil acontecerá na próxima sexta-feira (25/7), em um velório no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, das 9h às 13h. Apesar das especulações sobre um possível desfile de um trio elétrico após a cerimônia, a assessoria da família esclareceu que o cortejo não está previsto.

As dúvidas surgiram após uma entrevista antiga da cantora indicando o seu desejo viralizar nas redes sociais. A escolha do local da despedida também foi um pedido da própria Preta Gil.

Segundo a Quem, a cerimônia será realizada no saguão do Theatro Municipal e encerrará às 13h tanto público quanto para familiares e amigos. Ainda de acordo com o site, a assessoria de Gilberto Gil informou que o corpo de Preta Gil será cremado.

O local da despedida foi informado pela família da artista na noite de terça-feira (22/7): “Celebramos sua vida, arte e legado”, informou o comunicado compartilhado nas redes sociais. Entre os nomes que devem marcar presença no velório estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Rosângela Silva, a Janja.