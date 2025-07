Despedida emocionante! Gominho mostra mansão onde viveu com Preta Gil

Gominho emocionou seus seguidores ao compartilhar registros da mansão em que viveu ao lado de Preta Gil, que morreu aos 50 anos no último domingo (29/7).

Localizada no Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ), a residência possui uma vista privilegiada para o Cristo Redentor e foi o lar da cantora por muitos anos, antes dela se mudar para os Estados Unidos em busca de um novo tratamento contra o câncer. “Foi intensa, mas deliciosa nossa morada por aqui!! Obrigado por me abrigar para além do seu coração”, escreveu Gominho ao publicar as imagens do imóvel e da vista.

Após a morte de Preta Gil, Gominho revelou que está procurando um novo lugar para morar. Ainda em meio ao luto, Gominho mencionou a dificuldade de encontrar um imóvel acessível no Rio de Janeiro.

“Tá brabo de achar alguma coisa boa e em conta no RJ pra alugar! Senhor, que cidade cara! […] Marquei visita quinta num apartamento no centro! Veremos…”, escreveu.

