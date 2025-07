Destino incerto: quais times da NBA estão na corrida para contratar LeBron James?

Rich Paul, agente de LeBron James, confirmou para a ESPN americana que o astro não pediu para ser trocado. No entanto, Paul também revelou que quatro times demonstraram interesse no jogador do Los Angeles Lakers.

Um dia depois, foi divulgado quais seriam as quatro equipes: Los Angeles Clippers, Golden State Warriors, Dallas Mavericks e Cleveland Cavaliers. A informação é de Brandon “Scoop B” Robinson, insider da NBA, nesse domingo (13 de julho).

O que chama a atenção é que a maior parte das franquias é do Oeste. Os Mavs poderiam novamente fazer uma movimentação histórica com os Lakers, enquanto os Warriors poderiam juntar LeBron James e Stephen Curry. Por outro lado, os Clippers seriam uma solução para o astro permanecer em Los Angeles, e os Cavaliers representariam um retorno para a casa.

Fonte: Metrópoles

