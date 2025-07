Detran define novo prazo para proprietários que tiveram veículos removidos regularizar situação

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) republicou nesta sexta-feira (18), por incorreção, o Edital de Notificação de Veículos Removidos nº 008/2025, referente ao município de Brasiléia.

A medida atende à legislação vigente, incluindo o Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), e visa notificar proprietários, fiduciários e alienantes de veículos automotores de origem estrangeira que se encontram no Depósito da empresa WR Leilões, localizado na Rua Ernestino do Amaral, nº 160, bairro Ferreira Silva.

Com a republicação, os interessados têm novo prazo de 10 dias a contar da data da publicação para regularizar a situação dos veículos, mediante quitação de débitos como IPVA, multas, taxas, seguro obrigatório, vistoria e despesas com remoção e depósito, sob pena de terem os veículos leiloados.