Detran realiza leilão de mais de 33 toneladas de sucatas de veículos no Acre

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) vai realizar no próximo dia 12 de agosto um leilão público on-line para a venda de 33,9 toneladas de sucatas inservíveis oriundas de veículos apreendidos, abandonados ou removidos no município de Brasiléia. O evento acontece de forma virtual, a partir das 10h (horário local), pelo site www.wrleiloes.com.br, sob a condução da leiloeira oficial Flávia Correa Duarte Feitosa.

O leilão será destinado exclusivamente a empresas do ramo de reciclagem, siderurgia ou fundição, devidamente habilitadas e credenciadas junto ao Detran-AC. O material colocado à venda é composto por veículos e componentes automotivos completamente inutilizados, classificados como sucatas inservíveis, e que não poderão ser reaproveitados para fins de comercialização de peças.

Os lotes serão comercializados pelo critério de maior lance por quilograma, com valor inicial estipulado em R$ 0,40 por quilo, totalizando um preço mínimo de R$ 13.440,00 pelo conjunto de materiais. O pagamento deve ser efetuado em até 72 horas após o encerramento do certame.

Interessados poderão realizar visitas de inspeção visual aos lotes entre os dias 6, 7 e 8 de agosto, no pátio da WR Leilões, localizado em Brasiléia. As visitas devem ser previamente agendadas pelos contatos (68) 99602-1006 ou 0800-423-0000.

A sucata leiloada será entregue à empresa vencedora já descontaminada e preparada para reciclagem, sendo vedada qualquer tentativa de reaproveitamento de peças. Todo o processo deverá seguir as normas ambientais e de segurança vigentes, cabendo à arrematante garantir a correta destinação final do material às indústrias recicladoras licenciadas.

