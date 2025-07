deu-sorte-para-o-chelsea?-barbeiro-brasileiro-revela-bastidores-com-jogadores-no-mundial

Cole Palmer, Jhon Arias e Vitinha foram alguns dos destaques da Copa do Mundo de Clubes. No entanto, para os jogadores, outro nome sobressai: Yuri Alexandre, de 29 anos, de Santos (SP). Você não conhece? É que ele não atua dentro das quatro linhas, mas é o responsável por dar o trato n0 visual dos atletas.

Em entrevista ao portal LeoDias, o Gold Hands (mãos de ouro, na tradução direta), como ele é conhecido, contou sobre os bastidores vividos com durante os 30 dias nos Estados Unidos para a competição. Foram 15 dias em Miami e a outra metade em Nova York. Todo esse aparato para atender a delegação de seis clubes.

Yuri é amigo de infância de Rodrygo e Yuri Alberto, dois destaques da base do Santos. Yuri acompanhou a delegação do Brasil na Copa do Mundo de 2022, sendo o responsável pelo corte dos atletas. Yuri Alexandre com Estêvão, Maurício e Bruno Fuchs, do Palmeiras. O barbeiro com Ederson e Savinho, brasileiros do Manchester City, durante o Mundial.

O barbeiro brasileiro passou por Al-Hilal, Borussia Dortmund, Chelsea Manchester City, Real Madrid e Palmeiras. Entre velhos conhecidos e novos clientes, foram 46 jogadores. A extensa lista reúne nomes como Jobe Bellingham, Cancelo, Camavinga, Arnold, os amigos e compatriotas Vini Jr, Rodrygo, Marcos Leonardo e Savinho, além dos campeões, Enzo Fernandez, João Pedro e Pedro Neto. Até o cabeludo — e às vezes odiado — Marc Cucurella conheceu o trabalho dele.

Deu sorte para o Chelsea?

E por falar no Chelsea… Yuri foi o responsável por cortar o cabelo do elenco do clube inglês antes da semifinal e do jogo do título. Sorte para os Blues, azar para Fluminense e Paris Saint-Germain, que perderam os confrontos. Os bons ventos antes de despachar o Tricolor, inclusive, renderam frutos para ele.

“Foi a estreia do João Pedro e ele já fez dois gols. Assim que acabou o jogo ele e o Andrey Santos já mandaram mensagem: ‘Vai ter que voltar na final de novo porque todos gostaram e você deu sorte. Quando cheguei na final, o João Pedro falou que eu ia cortar na mesma sequência da primeira vez porque deu sorte. ‘Não vai mudar nada’”.

Os jogadores do Chelsea ainda teriam brincado com a boa sorte de Yuri, que cortou os cabelos de Vini Jr e Rodrygo antes do título europeu do Real Madrid na temporada 23/24: “Tem que cortar o cabelo com ele. O homem já ganhou até Champions League”.

Por outro lado, o elenco não demonstrava nervosismo antes da finalíssima contra o PSG, apesar de reconhecerem o bom futebol praticado pela equipe francesa. Para Yuri, a tranquilidade dos comandados de Enzo Maresca é reflexo da profissão deles: “Eles ficam tranquilos, já vivem isso desde criança. Claro que não é só mais um jogo, então tem aquele friozinho na barriga, mas levam de boa. Às vezes falam alguma coisa normal: ‘Pô, o PSG está muito bem, num momento bom, vai ser um jogo difícil e tal”.

Os destaques do Mundial

Ao longo de um mês nos EUA, não faltam histórias para a coleção dele. Um ponto positivo foi a experiência dele ao lado de Rodrygo, com quem tem amizade antes mesmo do atacante estrear profissionalmente pelo Santos. O atual jogador do Real Madrid foi o responsável por apresentá-lo aos demais jogadores da Seleção Brasileira, que se tornaram fregueses e amigos.

“Quando cheguei, mandei mensagem para ele assim, com essas palavras: ‘P*** que pariu, moleque, estou em Miami’. E eu nunca tinha ido para os Estados Unidos. Ele cortava o cabelo na minha casa, e a gente estava em Miami. O Real Madrid em um resort absurdo, com a vista linda. Parece até um sonho, cenário de filme”.

Já entre os novos clientes, quem recebeu destaque foi João Cancelo, português do Al-Hilal. Apesar de nunca ter visitado o Brasil, o lateral se declarou fã de dois ritmos populares no país. “Que cara legal! Foi o que eu mais gostei e me identifiquei. Desde o primeiro momento, ele falava: ‘Coloca um funk ou trap para a gente, mano’”.

“E ele dizia para mim: ‘Quando eu for para o Brasil, já sabe, vou contar contigo. É meu parceiro agora’”. Por fim, outro que foi conquistado pelo brasileiro foi o argentino Enzo Fernandez, do Chelsea. Quando deixou a concentração do clube, logo recebeu mensagens: “O cabelo do Enzo ficou perfeito. Ele gostou muito do seu corte”.

A vaidade dos atletas

Quem acompanha futebol semanalmente sabe bem: é comum ver os jogadores com o cabelo cortado em todas as partidas. Para se manter na régua, alguns precisam do trabalho do barbeiro com frequência. Questionado quem seria o mais vaidoso, Yuri cita dois clientes fiéis dos barbeiros: inicialmente, Vinicius Jr, que corta o cabelo a cada dois ou três dias, foi destaque.

Porém, outro nome chamou ainda mais atenção. É o de Savinho, do City, que cortou o cabelo duas vezes em cerca de 24 horas e surpreendeu até o profissional, que não foi o responsável pelo serviço na ocasião. “Ele é fogo! Mandei para ele: ‘Você cortar de dois em dois dias até vai, mas menos de um dia, mano. Aí tu tá de brincadeira comigo’.

Apesar da brincadeira, o Gold Hands reconhece a importância da imagem para os atletas, que além dos jogos, também costumam participar de gravações para o clube, programas de TV, publicidade ou mesmo eventos. Até por isso, são considerados grandes influências, principalmente para as crianças. O que também é motivo de celebração para o barbeiro.

“É uma responsabilidade muito grande, não tem margem de erro, mas me sinto orgulhoso em vários momentos. Quando elogia ou quer fazer igual principalmente quando é criança que pede. Para mim, é muito gratificante quando vêm pessoas pedindo corte igual ao deles”, finaliza Yuri.