‘Deus o tenha no SBT’: Paulo Vieira faz piada com ida de Tiago Leifert para o SBT

O humorista Paulo Vieira causou alvoroço nas redes sociais ao fazer uma piada durante o programa Avisa Lá Que Eu Vou, da TV Globo, envolvendo o apresentador Tiago Leifert, que atualmente integra o time do SBT. Em tom bem-humorado, Paulo reagiu a uma fala da funcionária Regina, dos bastidores da emissora, que contou ter preparado refeições especiais para Leifert durante três anos, por conta da doença celíaca. Ao mencionar que o ex-global está agora no SBT, ela disse: “Ele adorava panqueca. Adora, né? Que ele tá lá [no SBT]”.

Paulo respondeu com sarcasmo: “Parece até que ele morreu. Que Deus o tenha… no SBT”, fazendo sinal da cruz. A brincadeira arrancou risadas no estúdio, mas dividiu opiniões do público nas redes. Enquanto alguns acharam a tirada espirituosa, outros interpretaram como alfinetada à mudança de emissora, considerando o tom desnecessário.

Leifert no SBT e a repercussão da piada

Tiago Leifert saiu da Globo em 2021, após anos de destaque em programas como The Voice Brasil e BBB. Em 2025, foi anunciado como reforço no SBT, com projetos voltados ao esporte e ao entretenimento. Já Paulo Vieira segue em ascensão dentro da Globo, com programas próprios e participações de destaque no humor da emissora.

A frase virou meme e gerou comparações entre os dois apresentadores. Seguidores comentaram sobre salários, projeção e o histórico de saídas da Globo para outras emissoras, relembrando o apelido de “cemitério dos artistas” atribuído ao SBT nos últimos anos. A repercussão, mais uma vez, mostra como piadas no ambiente artístico podem rapidamente ganhar proporções inesperadas.

Brincadeira ou provocação? O que a fala de Paulo Vieira realmente indica?

O comentário de Paulo reflete mais do que um simples humor momentâneo. Em tempos de forte competição entre emissoras e influenciadores, qualquer fala sobre movimentações no mercado pode ser lida como crítica ou rivalidade. Mesmo com tom leve, a reação do público mostra como a TV aberta ainda movimenta paixões, expectativas e disputas por audiência.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.