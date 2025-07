Devayani Tito comemora 80 anos: “Emoção que transborda”

A última sexta-feira (18/07) foi memorável para a artista plástica Devayani Tito. Um jantar elegante e intimista para a família e amigos próximos marcou a comemoração dos seus 80 anos. A noite foi delicadamente preparada pela filha da aniversariante, a advogada Kheli Abreu, que assumiu pessoalmente a missão de planejar e decorar todos os detalhes da festa.

“Chegar aos 80 anos com saúde, rodeada de tanto carinho, é uma emoção que transborda. Foi uma noite mágica, daquelas que a gente guarda pra sempre no coração”, conta Devayani à coluna Claudia Meireles.

Cintia Suaiden, Ana Kowalski, Devayani Tito, Kheli Abreu, Priscila Antunes, Mariana Hilário e Taisa Moraes

No ambiente, o som envolvente do violinista Bruno Arsky dava o tom à noite, com trilhas de cinema, jazz e canções francesas — uma homenagem ao repertório favorito da anfitriã, pianista e artista de alma sensível.

Leia também

Gesto de amor

Apesar dos incontáveis elogios ao bom gosto e requinte da noite, o mais especial para Devayani foi saber que a filha preparou cada detalhe do aniversário.

“Mesmo com a rotina intensa, [Kheli] fez questão de cuidar pessoalmente de cada detalhe da decoração para me homenagear. Isso me tocou profundamente. Não foi só uma festa linda… foi um gesto de amor que iluminou minha vida” Devayani Tito, aniversariante

Kheli, por sua vez, compartilhou que a ideia começou com um simples jantar, mas conforme corria atrás dos preparativos, mais se empolgava.

A festa, então, rapidamente tomou forma, pensada com muito amor e carinho aos gostos da mãe.

“O que era pra ser só um jantar se transformou numa noite inesquecível, feita de amor, beleza e memória. E ver o brilho nos olhos dela foi o melhor presente que eu poderia receber”, declara Kheli.

Mãe e filha comemoram a noite especial

Menu da noite

A mesa do jantar, com vasos transparentes preenchidos por copos-de-leite e velas flutuantes, acolheu um menu sofisticado assinado pelo chef Leo Binsk. Nas entradas, os convidados puderam se deliciar com ostras frescas com tarta de tomate, um ceviche de peixe branco com milho em conserva e tuberculis roxa, e a criativa coxinha verde de costela desfiada com aioli de pimenta de cheiro.

Para o jantar, duas opções refinadas: filé mignon com risoto de queijo brie e raspas de trufas, ou peixe robalo com vegetais tostados, funduta de alho e brotos frescos.

Na mesa de doces, arranjos florais e um balão com o número 80 prepararam o cenário para o parabéns, que foi marcado por um belíssimo bolo dourado.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

Momento do parabéns

Imagem cedida ao Metrópoles 2 de 8

Mesa do bolo

Imagem cedida ao Metrópoles

3 de 8

Mesa do jantar

Imagem cedida ao Metrópoles 4 de 8

Detalhes da mesa do jantar

Imagem cedida ao Metrópoles 5 de 8

O violinista Bruno Arsky garantiu o som da festa

Imagem cedida ao Metrópoles 6 de 8

Ceviche de peixe branco com milho em conserva e tuberculis roxa

Imagem cedida ao Metrópoles 7 de 8

Ostras frescas com tartar de tomate

Imagem cedida ao Metrópoles 8 de 8

Filé mignon com risoto de queijo brie e raspas de trufas

Imagem cedida ao Metrópoles

Veja quem passou por lá!

Kheli Abreu, Devayani Tito e Karen Luna

A aniversariante com o violinista Bruno Arsky

Cintia Suaiden, Jussara Sophia e Priscila Antunes

Cintia Suaiden e Kheli Abreu

Devayani Tito com Priscila Antunes, Kheli Abreu e Mariana Hilário

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.