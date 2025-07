DF: 4 em cada 10 universitários trancaram a faculdade por dívidas

Uma nova pesquisa do Serasa revelou que 35% dos universitários do Distrito Federal estão inadimplentes com faculdades, e 4 em cada 10 estudantes já trancaram a matrícula em razão de dívidas. 53.628 alunos do DF estão com dívidas financeiras em instituições de ensino.

O levantamento foi feito pela Serasa em parceria com a empresa de pesquisa Mindminers e mostra o cenário da situação financeira dos estudantes de faculdades particulares e suas pendências.

Leia também

Para 22% dos entrevistados, o desemprego é o principal motivo para o endividamento, seguido de problemas pessoais ou familiares (13%) e redução de renda (9%).

Entre os endividados, 34% estão com débitos em aberto que ultrapassam o valor correspondente a cinco mensalidades, sendo que 32% delas estão pendentes há mais de dois anos.

De acordo com a pesquisa, 62,3% dos estudantes revelaram ter outras dívidas, além do débito com a instituição de ensino. Aém disso, 55% apontaram pendências com cartões de crédito, 36% com contas básicas e 32% com empréstimo pessoal.

Sofrimento emocional

Quase metade dos alunos relata sofrimento emocional, como ansiedade e insônia devido aos problemas financeiros. Segundo o estudo, 48% dizem sofrer com ansiedade intensa, insônia ou estresse, e apenas 6% não sofreram nenhum impacto emocional em relação à pendência. Ainda, 45% dos estudantes revelam que precisaram adiar planos de vida importantes por conta do endividamento.