Dia de Brasileirão! Confira a programação de jogos deste sábado (26)

A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou! Sem a necessidade de adiamentos, todos os clubes jogarão neste final de semana, com cinco jogos em cada dia. O sábado (26/7) terá quatro partidas às 18h30 e uma às 21h.

Na penúltima colocação com 11 pontos, o Fortaleza enfrenta o RB Bragantino no Castelão precisando da vitória para fugir da zona de rebaixamento. Por outro lado, a equipe de Bragança Paulista, em 4º com 27, busca reencontrar as vitórias para alcançar os líderes.

Eduardo Sasha é o principal destaque do Red Bull Bragantino

Ainda no interior paulista, o Mirassol recebe o Vitória. Enquanto a surpresa do campeonato, 7º colocado com 24 pontos, busca manter a boa fase, a equipe baiana precisa pontuar para se manter longe do Z4. O Leão tem 16 pontos e ocupa a 15ª posição.

Sport e Santos fazem o duelo dos desesperados, em Recife. A equipe da casa, que tem a pior campanha da história do Brasileirão até aqui, amarga a lanterninha com apenas 4 pontos. Já a equipe da Vila Belmiro, que vive momento conturbado dentro e fora de campo, abre a zona da degola com 14 pontos.

Por falar em crise externa, o Corinthians vai até o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo. Enquanto o Timão, 11º com 20 pontos, busca mais tranquilidade no Brasileirão, o Glorioso, em 5º com 25, mira o pelotão da frente e espera fazer valer o fator casa no Estádio Nilton Santos.

Às 21h30, Palmeiras e Grêmio entram em campo no Allianz Parque. Mais uma vez, o cenário dos adversários são opostos: os mandantes, em terceiro com 29 pontos, precisam da vitória para seguir na cola de Cruzeiro e Flamengo, enquanto o Tricolor em 14º com 17 pontos, precisa pontuar para não se aproximar do Z4.

Agenda de jogos (16/7)

18h30– Fortaleza x RB Bragantino (Premiere)

18h30 – Mirassol x Vitória (Premiere)

18h30– Sport x Santos (Premiere)

18h30– Botafogo x Corinthians (Prime Video)

21h – Palmeiras x Grêmio (SporTV e Premiere)

