Dia Internacional da Amizade: Saiba quem são os famosos amigos de longa data

Neste domingo (20/7) é comemorado o Dia Internacional da Amizade. A reportagem do portal LeoDias separou alguns nomes de famosos que são amigos de longa data, entre eles Preta Gil e Carolina Dieckmann; Bruna Marquezine e Sasha Meneghel; Xuxa e Ivete Sangalo; Lázaro Ramos e Wagner Moura; Eriberto Leão e Rodrigo Santoro.

Preta Gil e Carolina Dieckmann

Carolina Dieckmann falou da sua relação com Preta Gil, de quem é amiga há mais de 20 anos. Ela recordou que foi apresentada à cantora por Ivete Sangalo. “A Ivete era minha amiga e da Preta. E a gente não se bicava porque tínhamos ciúmes da amizade da Ivete”, declarou no videocast “Conversa Vai, Conversa Vem”, em abril deste ano. Atualmente a cantora segue se tratando de um câncer nos Estados Unidos, recebendo o apoio da atriz, assim como de outros amigos.

Bruna Marquezine e Sasha Meneghel quando eram crianças e nos dias atuais Reprodução/Instagram e Manuela Scarpa/BrazilNews Xuxa e Ivete Sangalo TV Globo e Reprodução/Instagram Francisco Gil e Alice Wegmann no Japão Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram Eriberto Leão e Rodrigo Santoro Reprodução/Instagram e Cristina Granato Luisa Erlanger, Fernanda Rodrigues e Paulo Vilhena Reprodução/Instagram Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho quando crianças e nos dias atuais Arquivo pessoal

Bruna Marquezine e Sasha Meneghel

Bruna Marquezine e Sasha Meneghel são amigas de infância e a aproximação nasceu com a ajuda da Xuxa. Com 6 anos de idade, a atriz participou de um programa da apresentadora. “Lembro que a Xuxa falou: ‘Você tem que ser amiga da minha filha’. Como ela tratava criança de igual para igual, a Xuxa era a minha amiga”, disse. Em seguida, Xuxa pediu à mãe de Bruna, Neide, para que deixassem as meninas brincarem, a partir daí nasceu a amizade que dura até hoje.

Xuxa e Ivete Sangalo

Em 1996, durante uma viagem a Fortaleza (CE), Xuxa e Ivete Sangalo se conheceram e ficaram próximas até os dias atuais. Veveta, que na época era vocalista da Banda Eva, foi uma das apresentadoras do “Planeta Xuxa” quando a rainha dos baixinhos deu à luz à filha única, Sasha.

Lázaro Ramos e Wagner Moura

Amigos no anonimato e na fama! Lázaro Ramos e Wagner Moura se conheceram em Salvador, Bahia, a terra natal dos dois. Juntos desembarcaram no Rio de Janeiro para a peça “A Máquina” (2000). No filme “Cidade Baixa” (2005), interpretaram amigos de infância.

Eriberto Leão e Rodrigo Santoro

Eriberto Leão e Rodrigo Santoro começaram a carreira de ator juntos e trabalharam na novela “O Amor Está no Ar” (1997). Eles costumam viajar, ir ao cinema, entre outros compromissos. “Nossas viagens sempre rendem boas histórias. Teve uma vez que fomos para a Califórnia e fomos fazer um passeio com as motos que alugamos. Acabamos nos perdendo, fomos parar em um acampamento de imigrantes. Na época, os aparelhos de telefone não tinham GPS, ficamos perdidos, literalmente. Hoje, dá para achar graça, mas no dia foi desesperador – ficamos perdidos por umas oito horas”, relembrou Eriberto, segundo a revista Quem.

Fernanda Souza e Bruno de Luca

Durante uma live em uma rede social, Fernanda Souza e Bruno De Luca contaram que a amizade nasceu quando eram crianças, na escola onde estudaram e na época em que já eram conhecidos. Em abril de 2021, em uma live, os dois se emocionaram ao relembrarem que ele a “salvou do assédio das crianças” no primeiro dia de aula no Rio de Janeiro, em 1999, após retornar de uma viagem da Argentina, onde gravava “Chiquititas”.

Francisco Gil e Alice Wegmann

Francisco é melhor amigo de Alice Wegmann desde a adolescência. Eles se conheceram quando tinham 14 anos e chegaram a curtir uma viagem ao Japão, em 2024. Eles costumam exibir o forte laço existente nas redes sociais.

Fernanda Rodrigues e Paulo Vilhena

Fernanda Rodrigues e Paulo Vilhena são tão amigos que a filha mais velha dela, Luisa Erlanger, tem ele como padrinho. Fernanda e Paulo a homenagearam com uma tatuagem que seria o olho azul dela quando era criança. “Na escola, a minha filha sempre desenha: Eu, o meu marido (Raoni Carneiro), ela e o Paulinho”, falou a artista em participação no “Programa do Jô” em 2014.

Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho

Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho se conhecem desde meninos e graças aos pais, os comediantes Chico Anysio e Lúcio Mauro. Chico e Lúcio trabalhavam juntos, fazendo com que Bruno e Lúcio convivessem desde a infância. Seguindo o legado dos pais, os filhos desses famosos contracenaram juntos a peça de teatro “Gostava Mais dos Pais”.