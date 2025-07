Dia Nacional do Funk celebra legado e lembra artistas que marcaram a história

Neste sábado (12), o Brasil celebra o Dia Nacional do Funk, uma data criada para reconhecer a importância cultural e social de um dos gêneros musicais mais expressivos do país. Nascido nas comunidades periféricas, o funk brasileiro evoluiu ao longo dos anos e conquistou seu espaço nas rádios, nas pistas e nos palcos do mundo.

Com suas batidas inconfundíveis e letras que traduzem a realidade das favelas, o gênero alcançou as grandes premiações, como no caso da cantora Anitta, indicada ao Grammy 2025 na categoria Melhor Álbum de Pop Latino com o disco Funk Generation. Desde o início da carreira, a artista tem atuado fortemente pela valorização e internacionalização do funk.

Mas além de ser um fenômeno musical, o funk também é marcado por histórias de artistas que ajudaram a construir o gênero e que, infelizmente, partiram cedo demais. Eles deixaram um legado que segue inspirando novas gerações e sendo celebrado por fãs e pela cena cultural.

Relembre cinco nomes que marcaram o funk brasileiro e deixaram saudades:

MC Daleste (1992–2013): Um dos principais nomes do funk paulista, foi assassinado durante uma apresentação em Campinas (SP), aos 20 anos. Sua morte chocou o país e levantou discussões sobre a violência enfrentada por artistas periféricos.

MC Kevin (1998–2021): Dono de uma carreira marcada pelo carisma e hits populares, MC Kevin morreu aos 23 anos após cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro. Ele era namorado da advogada e influenciadora Deolane Bezerra.

MC Zói de Gato (1993–2009): Iniciou a carreira aos 14 anos e despontava como uma jovem promessa do funk. Faleceu em um acidente de carro, aos 16 anos, ao retornar de um show na capital paulista.

MC Sapão (1978–2019): Com voz marcante e sucessos como Vou Desafiar Você e Rei do Baile, Sapão morreu aos 40 anos em decorrência de complicações de uma pneumonia. Seu talento e carisma deixaram saudade.

Mister Catra (1968–2018): Ícone do funk carioca, Mister Catra ficou conhecido pelas letras ousadas, pela risada inconfundível e pelo carisma. Morreu aos 49 anos, vítima de um câncer no estômago. Por: Itatiaia entreterimento Participe do nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das notícias: