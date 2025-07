Diablo IV de graça, Super Mario Odyssey em promoção e mais! Veja as indicações de games da semana

Mais uma lista de indicações da semana chega para ajudar você a escolher o que jogar nos próximos dias. O grande destaque é Diablo IV, o atual jogo da famosa franquia de RPG da Activision Blizzard, que está de graça para assinantes da PS Plus Extra e Deluxe. Além dele, The King of Fighters XV também está disponível gratuitamente no catálogo da Sony.

Já para o Nintendo Switch, a Big N finalmente pensou no bolso de seus jogadores e colocou um dos jogos mais desejados para o console, Super Mario Odyssey, em promoção. Confira a lista completa!

PlayStation 4 – Diablo IV

Diablo IV é o mais recente título da icônica franquia da Activision Blizzard, que mistura elementos de RPG com o de hack and slash. O game se passa aproximadamente 50 anos após os eventos da expansão Reaper of Souls de Diablo III, colocando o jogador na pele de um herói que precisa enfrentar Lilith, filha de Mephisto. Para isso, será preciso explorar um imenso mapa aberto, repleto de masmorras, chefes brutais e itens lendários.

Durante o mês de junho, o game estará disponível gratuitamente para assinantes do PlayStation Plus Extra e Deluxe, sendo uma excelente oportunidade para novos jogadores conhecerem esse universo sombrio. O jogo também conta com multiplayer cooperativo online e local.

PlayStation 5 – The King of Fighters XV

The King of Fighters XV é o mais recente capítulo de uma das franquias de luta mais tradicionais da história dos games. O novo jogo traz de volta personagens icônicos como Kyo, Iori e Mai, e aposta em um sistema refinado de combos. Além disso, ele conta com gráficos em cel shading e mecânicas acessíveis tanto para novatos quanto para veteranos da série. Há também um modo história que continua os eventos da saga anterior.

O título também estará gratuito na PS Plus, para os planos Extra e Deluxe, durante o mês de junho, sendo uma excelente pedida para quem curte um dos maiores clássicos de luta, popularizado nos anos 90, principalmente nos antigos fliperamas.

Xbox One – Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint: Deluxe Edition

Para os fãs de jogos de ação e tiro, Ghost Recon Breakpoint é uma excelente pedida. Ele coloca o jogador em Auroa, um arquipélago fictício, onde uma ameaça tecnológica emergente coloca o mundo em risco. Você assume o papel de Nomad, um agente das Forças Especiais, em uma missão para sobreviver atrás das linhas inimigas. A Deluxe Edition inclui armas e equipamentos adicionais, tornando o início da jornada mais acessível. O título oferece uma campanha solo ou cooperativa online, com exploração em mundo aberto extenso.

Durante esta semana, o jogo está com 85% de desconto na Microsoft Store, saindo por apenas R$ 40,49. É uma ótima pedida para quem gosta de jogos de tiro mais estratégicos, com foco na furtividade e estratégia.

Xbox Series X/S – The Callisto Protocol

Dos mesmos criadores de Dead Space, The Callisto Protocol é um jogo de terror e sobrevivência em terceira pessoa que se passa em uma colônia penal na lua de Júpiter. O jogador controla Jacob Lee, um prisioneiro que precisa sobreviver a uma infestação alienígena brutal, enfrentando criaturas grotescas com armas improvisadas e muita tensão do início ao fim. A atmosfera claustrofóbica e o alto nível de detalhamento gráfico fazem deste um dos melhores títulos de horror dos últimos anos.

O jogo está disponível no Xbox Game Pass, mas sairá do catálogo em breve. Se você curte combates brutais em ambientes opressores e muitos sustos, essa é a hora de aproveitar o jogo antes que ele seja removido do serviço.

Nintendo Switch – Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey é um dos títulos mais celebrados do Nintendo Switch e uma verdadeira carta de amor aos fãs do encanador bigodudo. Nesta aventura, Mario viaja por diversos reinos ao lado de seu chapéu mágico Cappy, enfrentando Bowser em uma jornada para resgatar a Princesa Peach. O jogo traz mundos abertos e um sistema de troca de personalidade através do chapéu falante Cappy.

Esta semana, o título está com 32% de desconto na eShop, saindo por R$ 233,83. É uma das melhores oportunidades para adquirir um dos jogos mais completos, acessíveis e adorados do Switch, até porque não é todo dia que a Nintendo oferece grandes descontos em seus games exclusivos.

PC – Mecha BREAK

Mecha BREAK é um multiplayer online gratuito que coloca os jogadores no controle de robôs gigantes, os famosos mechas, em combates intensos e estratégicos. Com gráficos modernos e ação frenética, ele permite escolher entre diversos estilos de robôs, que variam entre ágeis, pesados e equilibrados, cada um com habilidades únicas. O visual estilizado e o combate em arena lembram sucessos do gênero, como Gundam e Armored Core.

Disponível gratuitamente na Steam, o game traz modos competitivos, sendo ideal para quem curte adrenalina, explosões e partidas rápidas em formato PvP. Além disso, quanto mais cedo você ingressar no jogo, mais chances tem de melhorar suas habilidades e desbloquear itens exclusivos.

Fonte: Tech Tudo

Redigido por ContilNet