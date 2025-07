Diamantes são eternos: Poirier tem despedida emocionante do UFC. Veja

A luta principal do UFC 318, entre Dustin Poirier e Max Holloway, marcou a despedida de um dos nomes mais emblemático do peso leve. Aos 36 anos, Poirier se despediu dos octogonos do Ultimate, nesse sábado (19/7), em tentativa de assumir o cinturão BMF. Contudo, Holloway não facilitou e manteve o título por decisão unanime dos juízes.

Os dois se abraçaram assim que a luta acabou

Poirier tinha duas vitórias contra Holloway

Holloway venceu Poirier pela primeira vez

Apesar de uma luta disputada, o respeito entre os dois se mostrou presente durante todos os cinco rounds e isso rendeu cenas emocionantes em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Quando Holloway estreiou no UFC, em 2012, teve Poirier como adversário e agora o veterano fez a direção contrária para encerrar o ciclo. Neste domingo (20/7), o havaiano fez uma publicação nas redes sociais homenageando e parabenizando a trajetória de Dustin.

It was an honor to share the octagon not once not twice but three times with this man. Thank you Dustin for being a warrior in the cage and even a greater person out of it. The sport is gonna miss you. Enjoy your retirement! Paid in full! Diamonds are forever. @DustinPoirier pic.twitter.com/tazt6qSiGz

— Max Holloway (@BlessedMMA) July 20, 2025