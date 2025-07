Diego Hypolito revela como perdeu R$ 10 milhões em poucos meses

Diego Hypolito, um dos maiores nomes da ginástica brasileira, abriu o jogo sobre um dos períodos mais difíceis de sua vida. Em entrevista recente ao podcast Selfie Service, o atleta revelou como perdeu mais de R$ 10 milhões em apenas alguns meses e como essa situação o levou a tomar a decisão de participar do Big Brother Brasil 25.

O ginasta, que construiu um patrimônio considerável ao longo de sua carreira de sucesso, contou que a falência foi consequência de uma combinação de falta de organização financeira, ações de pessoas que o prejudicaram e perdas significativas com imóveis.

“Perdi muito mais de R$ 10 milhões em meses. A gente foi despejado. A gente tinha tudo e do nada não tinha dinheiro para comprar um [pacote de] café”, explicou Diego, descrevendo como sua vida virou de cabeça para baixo em um curto espaço de tempo.

O ponto de virada e a decisão pelo BBB

Diego destacou que um dos momentos mais dolorosos dessa fase foi ver o sofrimento de sua mãe ao ser despejada da casa. Segundo ele, o episódio foi um divisor de águas. “Eu vi a minha mãe sofrendo. Foi aí que eu prometi a mim mesmo que daria um jeito de mudar tudo”, contou.

De acordo com o ginasta, foi a partir desse momento que surgiu a ideia de entrar no Big Brother Brasil. Para ele, a participação no reality show representava uma chance de reverter a situação, recuperar a visibilidade e, acima de tudo, resgatar a imagem que construiu ao longo da carreira no esporte.

“O BBB foi uma aposta para me dar projeção, para as pessoas lembrarem dos meus títulos e me conhecerem”, afirmou Diego, ao explicar o que motivou sua decisão de entrar no reality.

Fonte: Dol

Redigido por ContilNet