Dilma confirma entrada de Uzbequistão e Colômbia no Banco do Brics

A presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), Dilma Rousseff, informou que os países Uzbequistão e Colômbia foram aprovados para a entrada na instituição.

“O conselho de governadores aprovou a entrada de Colômbia e Uzbequistão ao banco. Como já estava aprovada a entrada da Argélia, somado com os anteriores, que são Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Emirados, Bangladesh e Egito”, disse Dilma Rousseff.

O NDB, conhecido como Banco do Brics, tem agora 11 países membros e outras nações estão sendo avaliadas e participando de discussões, de acordo com a presidente.

Dilma falou durante coletiva de imprensa, no Rio de Janeiro.

A presidente do NDB reforçou que a lista de países com que o banco do Brics está negociando não pode ser divulgada.