Diocese de Rio Acre abre processo seletivo para Auxiliar de Financeiro com vagas para PCD

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de Auxiliar de Financeiro, com vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD), para atuação na Diocese de Rio Branco. Os interessados devem se atentar aos requisitos exigidos e ao prazo final para envio do currículo.

A seleção visa preencher uma vaga no setor financeiro, e o processo ocorrerá de forma online, por meio do preenchimento de um formulário específico. Os currículos serão recebidos até o dia 14 de julho.

Requisitos para participação:

Ter disponibilidade de horário;

Estar cursando ou ter concluído o ensino superior em Administração ou Ciências Contábeis;

Apresentar laudo médico que comprove a condição de PCD.

Como se candidatar:

Para participar, basta apontar a câmera do celular para o QR Code presente no cartaz ou acessar diretamente o link:https://forms.gle/BC7Fo5djTaX6xpwdA

A organização reforça a importância de preencher corretamente o formulário e anexar o currículo dentro do prazo estipulado.