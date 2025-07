Diogo Jota é removido de videogame de futebol após morte trágica na Espanha

Três semanas após a tragédia em que o jogador Diogo Jota morreu em um acidente de carro, a EAFC 25 resolveu removê-lo do videogame de futebol. Essa é uma prática padrão do jogo em casos de falecimento de atletas e foi confirmada oficialmente pelo site do Liverpool, clube onde o português atuava.

Em um gesto de tributo, a EA Sports lançou uma homenagem especial. Na atualização mais recente do jogo, todos os jogadores foram presenteados com um kit contendo três mosaicos (Tifos), que representam camisas marcantes da carreira de Jota: Porto, Wolverhampton e Liverpool.

“Para homenagear e celebrar a vida de um dos nossos jogadores mais apaixonados do FC, três novos Diogo Jota Tifos foram adicionados ao seu Clube UT”, escreveu a EA Sports aos seus jogadores, acompanhando a mensagem com o título “Um de nós”.

Diogo Jota era um talentoso e apaixonado gamer, destacando-se como jogador de FIFA/EA Sports FC. Sua influência no mundo dos esportes eletrônicos era notável, tendo fundado a Luna Galaxy, uma organização que competiu em jogos como Dota 2, EA Sports FC, PUBG e Rocket League até o início deste ano, segundo informações do site Meu PS.

A polícia espanhola concluiu, no último dia 8 de julho, que o atacante de 28 anos provavelmente estava em alta velocidade quando perdeu o controle de seu Lamborghini e sofreu um acidente fatal na madrugada de 3 de julho. O incidente, que tirou a vida de Jota e de seu irmão de 25 anos, ocorreu na província de Zamora, no noroeste da Espanha.