Diogo Jota era apaixonado por jogos eletrônicos e criou empresa de esports

O falecimento de Diogo Jota, atacante português do Liverpool, aos 28 anos, após um acidente de carro em Zamora, na Espanha, causou grande comoção no cenário esportivo global. A notícia, inicialmente divulgada pelo jornal Marca, revelou que seu irmão, André Silva, de 25 anos, também faleceu no acidente. André era jogador profissional e atuava pelo Penafiel, da segunda divisão de Portugal. Segundo a polícia local, o carro dos irmãos trafegava pela rodovia A-52 quando um pneu estourou, fazendo o veículo sair da pista e pegar fogo em seguida.

Reconhecido por sua destacada carreira no futebol, Jota também era um entusiasta e profissional dos esports (competições de jogos eletrônicos). Sua paixão por videogames o levou a fundar, em novembro de 2020, a empresa “Diogo Jota Esports (DJE)“. Pouco tempo depois, a DJE se fundiu com a “Galaxy Racer“, dando origem à equipe “Luna Galaxy“, que rapidamente se integrou ao cenário competitivo de jogos como FIFA (atualmente EA FC), Dota 2, PUBG e Rocket League.

Do gramado virtual ao topo do mundo

Em 2021, Diogo Jota alcançou o auge no FIFA 21, conquistando o topo do ranking mundial. Ele registrou uma impressionante sequência invicta de 30 vitórias no modo FutChampions, mantendo a liderança por cerca de uma semana. No FIFA 20, durante a pandemia de coronavírus, o atacante sagrou-se campeão do torneio ePremier League Invitational, um evento organizado pela liga inglesa de futebol que colocava jogadores da Premier League para se enfrentarem no game. Naquela ocasião, o português superou na decisão o lateral Trent Alexander-Arnold, que era seu companheiro de equipe no Liverpool e hoje atua pelo Real Madrid.

Em 2021, com o objetivo de estreitar ainda mais a relação entre o futebol tradicional e o mundo digital, Diogo Jota firmou uma parceria com o Futebol Clube do Porto. A iniciativa visava fortalecer a atuação da instituição nos esports e ampliar o alcance da “Luna Galaxy“. Além de suas atividades profissionais, o atacante também era ativo em plataformas de streaming, onde transmitia partidas e mantinha um contato direto e constante com fãs de todo o mundo.

Fonte: Ge

Redigido por ContilNet.