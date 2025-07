Diretor de “Noites Alienígenas” já tem nova obra encaminhada com gravações no Acre e no Peru

Após o sucesso de Noites Alienígenas, que conquistou cinco prêmios no Festival de Gramado em 2022, o diretor acreano Sérgio de Carvalho já se prepara para lançar seu novo longa-metragem: A Estirada. O projeto, desenvolvido em parceria com Pedro Von Kruger, acaba de ganhar sinopse oficial e novas informações exclusivas reveladas ao portal Oxente Pipoca.

Uma jornada por rotas do narcotráfico e resistência indígena

Ambientado na Amazônia, A Estirada narra a história de dois jovens liderados por um guerrilheiro do Sendero Luminoso, que transportam drogas por uma rota dominada pelo tráfico, cruzando a floresta e territórios indígenas — entre eles, o povo Ashaninka, conhecido por sua luta contra a violência e a destruição ambiental. A narrativa promete misturar ação, dilemas éticos e conflitos entre sobrevivência e redenção.

“É um river movie”, resume Carvalho, referindo-se ao subgênero que tem o rio como eixo da travessia e da transformação dos personagens.

Filmagens no Acre e na Amazônia peruana

A produção está atualmente em fase de casting e pesquisa de locações, especialmente no Peru, para selecionar o elenco daquele país. As gravações devem ocorrer em locais simbólicos como Cruzeiro do Sul (AC), nas aldeias Apiwtxa e Ashaninka, e em Pucalpa, cidade da Amazônia peruana. A previsão é que as filmagens comecem entre o fim de 2025 e início de 2026.

Produção e elenco

A Estirada é uma coprodução entre Saci Filmes, Eita Pau Produções e ComDomínio Filmes, com distribuição da Vitrine Filmes. A produção executiva fica por conta de Karla Martins e Samanta Sironi, e o elenco já tem confirmada a presença de Adanilo, ator que também participou de Noites Alienígenas.

Karla Martins, produtora e atriz com forte atuação fora do eixo Rio-São Paulo, comentou em entrevista à Mídia Ninja sobre seu compromisso com o cinema periférico e de pertencimento. “O que me inspira é contar e visibilizar o lugar onde estou. Porque, de certa maneira, quando eu visibilizo meu território, visibilizo também o país”, afirmou.

Com expectativa crescente e um pano de fundo tão atual quanto potente — o narcotráfico, os povos indígenas e a luta pela sobrevivência —, A Estirada promete ser mais um marco na cinematografia amazônica e brasileira.