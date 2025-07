Discussão por roupa termina com homem esfaqueado pela esposa grávida em Rio Branco

Uma discussão entre um casal terminou com um homem ferido por golpe de faca na manhã desta quinta-feira (3), em uma residência na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Areal, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações apuradas no local, o desentendimento teve início quando o marido, João Nogueira de Lima Filho, de 24 anos, não permitiu que a esposa, que está grávida, utilizasse determinada roupa. A briga evoluiu para agressões físicas. João teria desferido socos contra a cabeça da mulher, que reagiu com uma facada, atingindo-o acima da axila direita.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros ao homem, que foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco com quadro de saúde estável. A mulher também recebeu atendimento e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, igualmente em estado estável.

Até o momento, a Polícia Militar não foi acionada para registrar a ocorrência.