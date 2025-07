Discussão termina com homem morto a facada em Plácido de Castro; esposa é suspeita

Uma discussão entre um casal terminou em homicídio na madrugada deste domingo, 27 de julho, no município de Plácido de Castro, interior do Acre. A vítima, Eduardo Gomes de Jesus, de 34 anos, foi morta com um golpe de faca, supostamente desferido pela própria esposa, identificada pelo apelido de “Negona”.

O crime ocorreu em uma residência localizada na Rua Dr. Paulo Roberto dos Santos, no bairro Mutirão. Segundo relatos de vizinhos, gritos foram ouvidos vindos da casa durante a madrugada. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou Eduardo caído no chão, com uma perfuração na região do umbigo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado, mas apenas pôde constatar o óbito.

Testemunhas relataram que o casal tinha um histórico de desentendimentos. A motivação da briga mais recente, no entanto, ainda não foi esclarecida. Durante o conflito, a mulher teria se armado com uma faca e golpeado o companheiro. Após o crime, ela fugiu e, até a conclusão desta reportagem, não havia sido localizada.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia. O corpo de Eduardo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco. A investigação está a cargo da Polícia Civil, que busca esclarecer os fatos e localizar a suspeita.

*Com informações do Portal Informativo de Plácido