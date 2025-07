Disfarçado com uniforme escolar, jovem assalta loja no Acre e acaba preso meses depois

Um roubo à mão armada ocorrido no dia 19 de fevereiro de 2025, no bairro Floresta, em Cruzeiro do Sul (AC), foi esclarecido pela Polícia Civil com a prisão do principal suspeito nesta segunda-feira, 21 de julho. O crime teve como alvo o estabelecimento Cristal Água e Gás, localizado na Avenida Copacabana, e foi investigado pelo Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (NEPATRI).

De acordo com as investigações, o autor do crime, identificado como D.R.S., de 22 anos, agiu sozinho. Ele usava uma blusa escolar, boné preto, calça jeans e mochila escura para simular ser funcionário do local e facilitar o acesso ao interior do escritório. Uma vez dentro, rendeu dois funcionários sob ameaça de arma de fogo e obrigou as vítimas a entregarem dinheiro, celulares e um relógio, que foram colocados em sua mochila antes da fuga a pé.

A partir das imagens de segurança e outras evidências colhidas pela equipe do NEPATRI, o suspeito foi identificado e a autoridade policial representou pela sua prisão preventiva. O mandado foi expedido pela Justiça.

Na manhã desta segunda-feira (21), durante patrulhamento de rotina, uma guarnição da Polícia Militar reconheceu o indivíduo em via pública. Após consulta ao sistema, foi confirmada a existência do mandado de prisão em aberto. A equipe deu voz de prisão e conduziu o suspeito até a Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, onde a equipe do NEPATRI dará continuidade aos trâmites legais e concluirá o inquérito policial.

A prisão representa mais um resultado positivo no combate aos crimes patrimoniais na região do Juruá, reforçando o trabalho conjunto entre as polícias Civil e Militar na resposta à criminalidade.